Großeinsatz in Hörsching Vater soll Familie schon öfter bedroht haben

Nach Überschlag Fahrer wird aus Auto geschleudert

Gegen 22.30 Uhr wurde die Bergrettung Gmunden Mittwochabend alarmiert, nachdem eine Skitourengeherin im oberen Steilhang der Grünbergs gestürzt war und sich am Bein schwer verletzt hatte."Die Piste ist in diesem Bereich momentan recht hart, das war in diesem Fall Pech. Aber der Sturz hätte genauso gut auch untertags passieren können", so Bernhard Ebner, Ortstellenleiter der Bergrettung Gmunden. Er erklärt: "Die Verhältnisse sind gerade optimal, da gehen auch viele nach der Arbeit noch auf den Grünberg. Deshalb ist auch abends oft was am Berg los."Die verletzte Tourengeherin, die mit ihrem Mann am Berg war, wurde von den Einsatzkräften der Bergrettung zur Grünbergalm gebracht, dort vom Roten Kreuz übernommen und ins Krankenhaus gebracht.