Wegen Hitler-Doppelgänger Polizeichef fordert Abriss des Hitlerhauses

Fotos von der Festnahme Hier werden "Harald Hitler" Handschellen angelegt

Von USA bis China Die ganze Welt berichtet über "Harald Hitlers" Festnahme

Weil bereits in Wien ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz läuft, wird der 25-jährige Harald Z. nach Wien-Josefstadt überstellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Ried gegenüber "Heute".Z. ist am Montagabend um 18.03 Uhr in Braunau verhaftet worden . Er zeigte sich mehrmals mit Seitenscheitel, Oberlippenbart und in uniformähnlicher Tracht in der Öffentlichkeit. Ähnliche Auftritte hatte es bereits in Wien und Graz gegeben, weshalb es auch eine Anzeige und Ermittlungen gab.Bekannte des gebürtigen Steirers berichteten gegenüber "Heute", dass Z. von Hitler "besessen" sei und auch einen einschlägigen Stammtisch betrieben haben soll.Die Entscheidung über die U-Haft verhängte am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Haftrichterin.