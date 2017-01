Theresa Mayr sucht verzweifelt ihre Hündin. (Foto: Privat)

Feuerwehrmann (31) stirbt Hobbysportler bricht bei Silvesterlauf tot zusammen

Nach Unfall Polizisten retten zwei Bewusstlose aus Auto

Über Facebook startete Theresa Mayr (27) am Neujahrstag einen verzweifelten Aufruf , bat so die Facebook-Community um Mithilfe bei der Suche nach ihrem Hund "Josie".Die Hündin wurde beim Silvesterfeuerwerk fast von einer Rakete getroffen, hatte sich daraufhin losgerissen und ist in Ebelsberg in den Wald gelaufen."Heute" berichtete, stellte ihre Geschichte online, auf Facebook wurde der Aufruf daraufhin dutzendfach geteilt.Am frühen Abend des 1. Jänner gab es nach bangen Stunden und verzweifelter Suche das Happy End! Josie wurde in Rohrbach bei St. Florian wohlauf gefunden und zurück zum Frauerl gebracht.Beim Fototermin am Montag zeigten sich Theresa Mayr (27) und Hündin "Josie" bestens gelaunt. "Ich bin überglücklich, dass ich meine Prinzessin wieder habe", so das Frauerl. "Josie" hat den Ausflug relativ gut überstanden. "Sie hatte nur einen Kratzer auf der Nase und wunde Pfoten vom vielen Laufen", so Mayr zu "Heute". "Heute OÖ" ist auch auf Facebook