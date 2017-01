Taxler verletzt Beim Pinkeln von Auto erfasst

Öffi-Fahrer mussten Sonntagabend zwischen Pasching und Traun (Bez. Linz-Land) viel Geduld beweisen. Gegen 18.30 Uhr krachte ein Unbekannter mit seinem Auto auf Höhe des Einkaufstempels Plus City gegen eine Straßenlaterne. Mit fatalen Folgen! Denn durch den Crash stürzte die Laterne um, kappte in weiterer Folge die Oberleitung der Straßenbahn.In Fahrtrichtung Traun ging plötzlich nichts mehr. Feuerwehr und Techniker der Linz AG sicherten die Unfallstelle ab und die Techniker begannen sofort mit der Wiederherstellung der Leitung.In der Zwischenzeit waren die Straßenbahnlinien 3 und 4 in Fahrtrichtung Traun unterbrochen und es musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Wegen der Arbeiten kam es auch auf der angrenzenden Straße (L 1390) zu Behinderungen.Laut Auskunft der Linz AG konnten die Straßenbahnen ab 21.25 Uhr wieder problemlos fahren. Der Unfall-Lenker konnte aber unerkannt flüchten. Von ihm fehlt nach wie vor jede Spur.