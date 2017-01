Psychische Probleme Frau rief wegen eines erfundenen Schusses Polizei

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwochfrüh um 5.45 Uhr wütete der Unbekannte auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in Mattighofen (Bez. Braunau).Der Täter zerstach mindestens zehn Autos jeweils einen Reifen: Ein böses Erwachen für jene Bewohner, die in der Früh mit ihren Autos in die Arbeit fahren wollten.Wer hinter dem fiesen Anschlag steckt, ist noch unklar. Noch wissen die Beamten auch nicht, womit der Täter die Reifen zerstochen hat, womöglich mit einem Messer. Die Polizei geht von keinen weiteren Opfern aus, die Ermittlungen laufen.