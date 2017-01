Feuerwehrmann (31) stirbt Hobbysportler bricht bei Silvesterlauf tot zusammen

Nach Unfall Polizisten retten zwei Bewusstlose aus Auto

Zahlreiche Mistkübel und Postkästen lagen am Boden, eine große Fensterscheibe im Gemeindeamt war zerbrochen – Mitarbeiter der Stadtreinigung in Asten hatten Montagfrüh alle Hände voll zu tun.Vandalen trieben am Wochenende ihr Unwesen, zogen mit Feuerwerkskörpern eine Spur der Verwüstung auf dem Marktplatz. Das war jedoch längst nicht alles. Die Unbekannten demolierten auch noch eine Straßenlaterne sowie eine Telefonzelle.Auch die auf dem Marktplatz aufgestellte Punschstandhütte blieb nicht verschont, wurde von den Tätern aufgebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt laut Polizei zwischen der Silvesternacht und Montagfrüh um sieben Uhr. Noch fehlt jede Spur zu den Vandalen.