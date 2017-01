Polizeieinsatz Hörsching (Foto: Matthias Lauber)

"Ich erschieße alle", soll der Mann aus Hörsching Mittwochnachmittag gedroht haben. Denn: Er und seine Frau waren zuvor in Streit geraten. Wie schon öfter, soll der Mann ausgerastet sein, die Frau bedroht haben – zu viel für sie.Während sich der Mann auf den Weg machte, um den gemeinsamen Sohn von der Schule abzuholen, litt die Frau an Kreislaufproblemen. Die jugendliche Tochter rief daraufhin die Rettung.Und auch der Ehemann meldete sich – allerdings nicht aus Sorge: Er drohte über das Telefon, soll geschrien haben, dass er alle erschießen wolle. Weil ein Gewehr im Haus war, wurde die Polizei gerufen.Rettungskräfte, Frau und Tochter wurden in Sicherheit gebracht und der rabiate Ehemann noch vor dem Haus von den Beamten abgefangen. Vor den Augen seines Sohnes wurde er festgenommen.Warum genau der Mann so ausgerastet ist, ist nach der Einvernahme weiter unklar. Fest steht, dass es in der Familie schon öfter zu Auseinandersetzungen gekommen ist, bei denen der Vater Frau und Kinder bedroht haben soll. Die Polizei prüft jetzt, ob er die Waffe legal besessen hat.