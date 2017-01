Zeugin schlug Alarm 44-Jähriger zerstach Reifen von Polizeiautos

Was ist denn da passiert? – das fragten sich Fußgänger und Autofahrer Sonntagfrüh wohl auf der Linzer Donaulände beim Lentos. Denn: Gegenüber vom Lentos, auf der Kreuzung zwischen Unterer Donaulände und Rechter Donaustraße hing ein umgeknicktes Verkehrsschild quer über die Straße – und versperrte so Lenkern den Weg.Ein Autofahrer dürfte das Schild wohl in der Dunkelheit übersehen und umgefahren haben.Die Polizei teilte "Heute" auf Anfrage mit, dass der Fall bereits an das Magistrat weitergeleitet worden sei. Mitarbeiter der Stadt Linz sollen sich jetzt um das kaputte Schild und um die Aufhebung der "Straßensperre" kümmern.