Die 40-Jährige war zu Besuch bei ihrer Mutter (63) in St. Georgen/Attergau (Bez. Vöcklabruck). Am Montag starteten sie eine gemeinsame Wanderung auf den Buchberg (808 Meter hoch).Am frühen Nachmittag dürfte jedoch ein Streit zwischen den beiden eskaliert sein. Die Tochter lief daraufhin einfach davon. Die 63-Jährige begab sich zunächst noch selbst auf die Suche. Doch als es gegen 17 Uhr zu schneien begann und die Dunkelheit einbrach, verständigte sie die Einsatzkräfte.Bei der folgenden großangelegten Suchaktion waren 75 Feuerwehrmänner, 50 Kräfte der Rettungshundebrigade des Roten Kreuzes, sowie 14 Polizisten im Einsatz. Sie durchkämmten das gesamte Gebiet, konnten die Vermisste zunächst aber nicht finden. Bei Temperaturen deutlich unter Null.Erst gegen 23.40 Uhr gab es Entwarnung, konnte die Suche erfolgreich beendet werden. Beamte der Polizeiinspektion St. Georgen fanden die Wienerin. Kurios: Sie saß unversehrt in einem Gasthaus. Die Polizisten brachten sie trotzdem zur Kontrolle ins Krankenhaus.