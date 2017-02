Salzburg und Kärnten Kinder stürzen in die Tiefe: 2 Sessellift-Unfälle in Österreich

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam die 12-jährige Schülerin aus Wels (OÖ) im Skigebiet Nassfeld (Kärnten) auf der sogenannten FIS-Abfahrt in ca. 1.800 m Seehöhe ohne Fremdverschulden aus bisher unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte ca. 80 Meter im steilen, felsdurchsetzten Gelände ab.Die Schülerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Pistenrettungsdienst und dem Team des Rettungshubschraubers Airmed 1 erstversorgt.Die Bergung mittels Seil erfolgte durch die Besatzung des Rettungshubschrauber "C7", von welcher die Schülerin auch in das Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.