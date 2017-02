Telefonnummer 059 133/40 33 33

Montag gegen 17:50 Uhr betrat der Mann die Trafik in Laakirchen. Mit einer schwarzen Sturmhaube und einer Kapuze maskiert – und nötigte den 35-jährigen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und sprach mit einem deutlich erkennbaren ausländischen Akzent. Das Opfer gab ihm das Geld, woraufhin der Mann zu Fuß Richtung Arbeiterheimstraße bzw. Brunntalstraße flüchtete. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.Mann, dünne Statur, im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, etwa 180 cm bis 190 cm groß. Er trug eine schwarze Trainingshose und eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen, weiters trug er schwarze Wollhandschuhe. Am Kopf trug er einen Strumpf mit Sehschlitzen und eine Kapuze.Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Oberösterreich,Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, stellt das WKOÖ-Landesgremium der Tabaktrafikanten eine Ergreiferprämie in der Höhe bis zu 1.000 Euro zur Verfügung.