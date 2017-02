Nachbarn hörten Hilferufe Penisonist (88) stürzt aus Fenster

Nach Gewalt-Exzessen Jetzt soll Sicherheitskonferenz zum Bahnhof her

Eine Stoffmaske vor dem Gesicht, ein rund 15 Zentimeter langes Messer in der Hand – so betrat ein etwa 25-Jähriger laut ersten Infos Montagvormittag ein Wettbüro in der Wallerer Straße in Wels. Der Räuber bedrohte die Angestellten, erbeutete eine rote Kellnerbrieftasche mit mehreren Tausend Euro und flüchtete.Die Polizei fahndete sofort nach dem etwa 175 Zentimeter großen Mann. Er soll Ausländer sein, trug beim Überfall eine blaue Jeansjacke und eine Mütze. Sein Gesicht verdeckte der Räuber mit einer Stoffmaske.