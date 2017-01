Nachdem Carl Steiner aus Prambachkirchen (Bez. Eferding) am Großen Pyhrgas (Bez. Kirchdorf) abgestürzt war, zum Glück eine Nacht im Freien (bei minus 20 Grad) überlebte und dann gerettet wurde, soll er bis zu 17.000 Euro zahlen. Für den Rettungseinsatz!Soviel kostet nämlich der Flug des ÖAMTC-Hubschraubers, der ihn ins Tal brachte. Und der 15-stündige Einsatz der Bergretter (70 Einsatzkräfte)."Heute" sprach jetzt am Telefon mit ihm darüber. Steiner sieht es ganz gelassen. "Den Einsatz zahle ich natürlich. Die Höhe der Kosten ist für mich nicht existenzgefährdend. Ich habe eh mehrere Versicherungen abgeschlossen, muss jetzt erst einmal schauen, was von denen übernommen wird. Wichtig ist für mich nur, dass ich überlebt habe."