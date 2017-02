Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Unter der Wehr schwamm ein 100 Meter langer Ölfilm. Anscheinend kam das Öl über ein Zufluss-Rohr in die Naarn. Wie das Öl in den Fluss kam, ist noch nicht klar. Fischsterben gab es vorerst zum Glück keines.Die Freiwillige Feuerwehr Perg rückte am Sonntag mit 19 Mann und fünf Fahrzeugen aus, errichtete eine Ölsperre. Mit Unterstützung des Öl-Alarmfahrzeugs der FF Grein wurde das Öl an der Wasseroberfläche gebunden und dann abgeschöpft.



