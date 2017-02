Wegen Hitler-Doppelgänger Polizeichef fordert Abriss des Hitlerhauses

Am Hochficht Skifahrer nach Sturz bewusstlos

Fotos von der Festnahme Hier werden "Harald Hitler" Handschellen angelegt

Seit Oktober 2016 waren auf einem Parkplatz vor dem "Astoria", einer Shisha-Bar in Bad Hall (Bez. Steyr-Land) immer wieder Fahrzeuge zerkratzt worden. Von einem 77-Jährigen aus der Gemeinde, wie die Polizei jetzt herausfand. Der Besitzer des Lokals hatte ihn am 9. Februar auf dem Parkplatz gesehen und die Polizei gerufen.Laut den Beamten hatte der Pensionist Gottfried W. den Parkplatz und die Personen, die aus den Autos ausstiegen, beobachtet. Seine Opfer soll er nach deren Kennzeichen ausgewählt und aus Abneigung gegen das Lokal insgesamt 14 Autos zerkratzt haben. Gesamtschaden: mehrere tausend Euro.Auch das Schloss an der Eingangstür des "Astoria" soll der 77-jährige Wut-Pensionist fünf Mal mit Superkleber zugeklebt haben. Das bestreitet er allerdings.Zu den Sachbeschädigungen an den 14 Autos ist er laut Polizei geständig. Er wird von der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.