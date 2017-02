Mit Messer bedroht Bursch (16) am Linzer Hauptbahnhof ausgeraubt

Ex hatte Feuer gelegt Familie in brennendem Haus gefangen

Ein Kleinkind verletzt Schwerer Schnee-Crash mit drei Pkw in Feldkirchen an der Donau

Es war gegen 19.40 Uhr am Samstagabend. Die Demonstration war offiziell eigentlich schon beendet. Doch plötzlich stürmte eine Gruppe Randalierer in Richtung eines zum Palais fahrenden Fahrzeugs. Die Demonstranten bemerkten, dass es sich bei den Insassen um Ballgäste handelte.Die Vermummten stürmten zum Auto, traten mit Händen und Füßen gegen das Heck und die Seitenscheiben des Fahrzeugs. Die Polizei konnten rechtzeitig eingreifen, den Ballbesuchern gelang die Flucht. "Die Gruppe war bereits zuvor aufgefallen, stand immer ganz vorne am Zaun", erinnert sich Karl Pogutter, Linzer Stadtpolizei-Kommandant.Drei weitere Demonstranten zündeten Bengalen, wurden ebenfalls festgenommen. Pogutter: "Wir haben ihre Identitäten geklärt, haben sie rund eineinhalb Stunden festgehalten. Die Beschuldigten dürften bereits tags zuvor bei der Akademikerball-Demo in Wien gewesen sein."Schon am Vortag des Burschenbundballs haben Unbekannte Hauswände in der Innenstadt mit Sprüchen beschmiert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.