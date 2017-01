Weiter im Tiefschlaf Verbrühter Bub (2) außer Lebensgefahr

Unfall am Weg in Arbeit 18-Jährige verbrennt in eigenem Auto

"Ich habe vorm Haus Schnee geschaufelt, plötzlich hat es einen Tuscher gemacht", erzählt Hermine W. Und nur Sekunden später habe "das Ganze schon gebrannt", so die Zeugin.Was war passiert? Die 18-jährige Kassiererin Nadine E. dürfte wie berichtet Sonntagfrüh am Weg in die Arbeit zum Hochficht-Skigebiet in ihrem Heimatort Aigen-Schlägl (Bez. Rohrbach) die Kontrolle über ihr Auto verloren haben, knallte gegen eine Leitplanke und dann in das entgegenkommende Auto einer 49-jährigen Kellnerin.Dabei dürfte der Tank oder die Benzinleitung beschädigt worden sein. Beide Autos gingen sofort in Flammen auf. Während sich die Kellnerin selbst befreien konnte, hatte Nadine E. keine Chance."Es waren überall schwarze Wolken und es hat ein paar Tuscher gemacht", erzählt W. "Sofort ist ein Bursche hergekommen, der wollte noch einen Feuerlöscher holen. Aber es war schon zu spät. Er hat keine Möglichkeit gehabt, die da raus zu bringen", schildert die Zeugin mitgenommen.Erst die Feuerwehr konnte den Autobrand löschen. Besonders tragisch: Viele Einsatzkräfte kannten das junge Unfallopfer persönlich. Sie wurden psychologisch betreut.Ein technisches Gutachten soll jetzt die Brandursache klären.