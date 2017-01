Am 28.1. startet in der Landesgalerie Linz die Ausstellung "Aetas" von Elger Esser. (Foto: Elger Esser)

Hier die Wochenend-Events im Überblick:Die Landesgalerie Linz präsentiert ab 28.1. die Ausstellung "Aetas" mit Werken des Künstlers Elger Esser, tags zuvor um 19 Uhr findet die feierliche Eröffnung statt. Mehr dazu auf landesmuseum.at Am 27.1. findet im Schl8hof Wels um 19:30 Uhr bereits zum 16. Mal ein Bluesfestival statt. Mit dabei: B.B. & The Blues Shacks. Alle Infos findet ihr auf schlachthofwels.at Der Kaufmännische Verein Linz veranstaltet am 28.1. einen Ball unter dem Motto "Casino Royal". Los geht's um 19:30 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein, Karten gibt's unter kvball.at Ulknudel Bülent Ceylan besucht am 28.1. die Linzer Tips Arena. Mit seinem Programm "Kronk" steht er ab 20 Uhr auf der Bühne, Tickets gibt's auf oeticket.com Ebenfalls am 28.1. steigt im KV Röda in Steyr eine "Trash Disco" in Andenken an die Musiklegenden Prince und David Bowie. Die Party startet um 21 Uhr, der Eintritt ist frei! Alle Infos gibt's auf roeda.at