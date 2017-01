Das Auto in seiner ganzen Pracht. (Foto: RK/Hans Filipp)

Geht nicht? Gibt's nicht! Das dachten sich auch die Mitarbeiter der Ortsstelle Bad Leofelden. Gemeinsam mit einigen Helfer machte man sich an die Arbeit. Das Ziel: ein Rettungsauto in Originalgröße aus Schnee und Eis.Insgesamt 40 Stunden werkten "Polier" Markus Katzmayr und sein Team an dieser einzigartigen Schneeskulptur. Verstärkung bekamen die Rotkreuzler dabei von drei Nachbarn, Asylwerbern aus dem Häuserdorf gleich neben der Dienststelle.Nun steht das Wunderwerk vor der Dienststelle und sorgt für ungläubige Blicke.