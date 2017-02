Ein Kleinkind verletzt Schwerer Schnee-Crash mit drei Pkw in Feldkirchen an der Donau

Zielstrebig war noch nie das Problem der beiden Power-Schwestern. Der Vater starb schon, als die beiden noch nicht einmal ein Jahr alt waren. Gemeinsam mit ihrer Mütter kämpften sie sich durchs Leben - meistens gemeinsam.Gemeinsam ist ihnen auch der Hang zum Kreativen. Herta im Bereich Grafik, Design und Werbung. Elena hatte es Schmuck schon früh angetan. "Ich wusste schon mit sechs Jahren, dass ich Schmuck designen will", sagt sie. Nur eines stand eigentlich nicht am Plan, nämlich dass man nach New York auswandern will.Doch Herta verschlug es Anfang der 1990er Jahre in den Big Apple. "Ich habe ein Praktikum gemacht, wollte eigentlich nicht länger als sechs Monate bleiben", erzählt sie. Das war vor 25 Jahren. In New York ist sie noch immer. 1999 hat sie ihre eigene Firma gegründet. "Über" – ein kleines, aber feines Grafik-Design-Unternehmen.Ihre Schwester Elena kam über einen Umweg in die USA. "Ich war auf Weltreise mit meinem damaligen Freund - mit einem Segelboot", erzählt sie. Und es kam wie es kommen musste, sie machte in New York Station, blieb hängen. Seit 2002 ist sie in der Metropole, designed erfolgreich Schmuck."Wie teilen und das Büro und wohnen zusammen, das hilft in einer Stadt wie New York natürlich ungemein", sind die Kriegner-Schwestern zufrieden. Zurück nach Österreich wollen sie nicht mehr. Beim Treffen mit der Delegation von Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) liefern sie auch einen plausiblen Grund dafür. "Hier in New York hilft man sich, auch wenn man Konkurrent ist, in Österreich hingegen gibt es eher Neid und Missgunst", sagen sie.