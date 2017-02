14 Jugendliche angezeigt Besorgter Vater ließ Teenie-Drogenbande auffliegen

Falsch verstandene Meinungsfreiheit Hassposting-Skandal bei FPÖler: Keiner Schuld bewusst

Verletzter Mann vor Politiker-Büros Polizeieinsatz im Neuen Linzer Rathaus

Am Ende gab es in der New Yorker Carnegie Hall minutenlangen Applaus und Standing Ovations für das Bruckner Orchester. Mit dabei: Die Delegation aus OÖ um LH Josef Pühringer, SPOÖ-Chefin Birgit Gerstorfer und z.B. Wirtschaftslandesrat Michael Strugl.Anlass: Der 80. Geburtstag von Komponist Philip Glass. Deshalb wurden unter der Leitung von Dirigent Dennis Russell Davies mehrere Stücke dargeboten.Im Publikum ebenfalls mit dabei: Die Hollywood-Megastars Meryl Streep und Richard Gere. Pühringer traf Streep zum kurzen Handshake, eine Mitarbeiterin knipste den Moment mit dem Handy.