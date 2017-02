Am 17. Februar um 20 Uhr im Gugg Braunau: der Machatschek. (Foto: Gugg Braunau)

Am 17. Februar bekommen Oberösterreichs Schüler ihr Zeugnis - und Cineplexx belohnt gute Mathe-Noten!Die Mathe-Note gilt als Eintrittspreis: Schüler mit einem "Sehr gut" zahlen nur 1€ für ihre Kinokarte, ein "Gut" kostet 2€ - so staffelt sich der Kartenpreis bis zu 5€ bei einem Fünfer.Aber Achtung: die Aktion gilt nur für Filme, die vor 17.15 Uhr starten! Hier geht's zur Programmübersicht des Cineplexx: cineplexx.at Ein Mann, eine Gitarre, eine Tragödie: der Lebemann Machatschek stolpert mit seiner Musik in ein Problem nach dem Anderen. Seine "Liederatur" ist Grund allen Übels, führt aber auch zur Lösung.Los geht's am 17. Februar um 20 Uhr im Gugg Braunau.Infos und Karten für das Musikkabarett gibt's auf gugg.at Die Tanz-Community RedSapata lädt am Samstag, den 18. Februar zum Open House in die Linzer Tabakfabrik ein. Ab 11 Uhr können hier verschiedene Tanzstile ausprobiert werden. Besonderes Plus: der Workshop ist kostenlos!Das Tagesprogramm des Workshops und Infos zu RedSapata findet ihr auf redsapata.com In der ehemaligen Bruckneruni feiert am 18. Februar um 19:30 Uhr das Theaterstück "Das Goldene Vlies" Premiere. Das Stück nach Franz Grillparzer erzählt von der Königstochter Medea, die durch eine Untat ihres Vaters mit einem Fluch belegt wird.Infos und Tickets gibt's auf der Homepage des Landestheaters: landestheater-linz.at Ebenfalls am 18. Februar startet in der ehemaligen Bruckneruniversität eine Ausstellung zum Thema "Ortsbezogene Kunst". Das Projekt dient als Begleitung der Theaterproduktion "Das Goldene Vlies" und entstand durch eine Kooperation des Landestheaters Linz mit der Kunstuniversität.Unter dem Motto "Ungerochen, Klanglos" präsentieren Studenten ihre Werke und Installationen.Infos zur Ausstellung findet ihr auf ufg.ac.at