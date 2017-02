Julia aus OÖ will Heidi Klum überzeugen und "Germany's Next Topmodel 2017" werden. (Foto: Heute Collage/Picturedesk, ProSieben/Martin Bauendahl)

Gleich zu Beginn der 12. Staffel macht die Jury um Topmodel Heidi Klum einen Flughafen zum Laufsteg, die 50 Model-Kandidatinnen müssen ihre Catwalk-Qualitäten für ein Flugticket in Richtung Cote d'Azur unter Beweis stellen. Eine der Anwärterinnen: Julia (19). Sie kommt – wie Ex-Topmodel-Kandidatin Kiki Hölzl – aus Oberösterreich.Die 19-Jährige aus Reichenthal (Bez. Urfahr-Umgebung) zeigt am Donnerstag, was sie kann – und überzeugt die Jury. Julia darf mit Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo nach Frankreich.Wie es dort weitergeht? Das gibt's ab Donnerstag auf ProSieben (20.15 Uhr) zu sehen.