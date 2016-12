Anstoßen und Walzer tanzen heißt's zu Mitternacht in Linzer Hotspots wie "Rox" oder "Segabar". (Foto: Fotolia)

Wie jedes Jahr erwartet die Besucher des Linzer Silvesterpfades ein spektakuläres Feuerwerk. (Foto: flickr/visitlinz)

Sehr beliebt: das neue Jahr gemütlich bei einer Schiffahrt mit Silvesterdinner einläuten. (Foto: oö-tourismus )

Das traditionelle Silvesterschießen findet auch dieses Jahr am 31. Dezember statt. (Foto: oö-tourismus)

Artistisches Können bei "Schuhbeck's Teatro" in der Linzer Tabakfabrik. (Foto: Heute)

Conférence "Daniello" führt mit Witz durch den Abend. (Foto: Heute)

Zum Knutschen Süßer Nachwuchs im Zoo Schmiding

Zwei Linzer haben's erfunden So wird dein Handy zur Designerlampe

Hier gibt's eine Liste aller Silvesterparties quer durch Oberösterreich:ab 22 Uhr wird am Hauptplatz gefeiert - mit musikalischem Entertainment à la "Rawcats", "Disco Mania" und "Michael Jackson Tribute Show" wird das alte Jahr gebührend verabschiedet. Zu Mitternacht gibt's ein großes Feuerwerk, danach legt DJ Steve Robelle auf.Die "Rox Musicbar" lädt ab 17 Uhr zur "Silvester Feierei". Auch in der "Segabar" geht's heiß her: ab 20 Uhr wird hier der Jahreswechsel unter dem Motto "Welcome 2017"gefeiert.große Silvesterparty mit DJ ab 21 Uhr am Marktplatz, als krönenden Abschluss gibt's ein Feuerwerk.unter dem Motto "Mit Musik ins neue Jahr" startet um 20 Uhr die Silvesterparty in der Café Bar "Bon Josi".Silvesterparty und Feuerwerk gibt's hier ab 22 Uhr auf der Esplanade.ab 18 Uhr Silvesterparty mit Feuerwerk am Stadtplatz.Den Veranstaltungsüberblick findet ihr auf oberoesterreich.at Der letzte Tag des Jahres beginnt sportlich - um 14 Uhr ertönt der Startschuss zum Linzer Silvesterlauf. Los geht's am Hauptplatz, die Runde führt durch die Linzer Innenstadt.Wer nobel ins neue Jahr schwimmen möchte, kann eine Silvester-Schifffahrt buchen. Im Preis inkludiert sind Fahrt, musikalische Unterhaltung und Gala-Buffett auf einem Schiff der "Wurm+Köck"-Flotte.Infos und Buchungsmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage donauschifffahrt.de In den meisten Lokalen kann ein Silvestermenü vorab gebucht werden. Achtung, schnell sein: die Plätze sind begrenzt und stets rasch ausgebucht!Begehrte Adressen für kulinarische Silvester-Highlights sind die Linzer Hotspots "Paul's", "Stadtliebe", "Madame Wu" oder "Pöstlingberg Schlössl", "Arkadenhof" oder "Arcotel Nike".Weitere Silvestermenüs gibt's beispielsweise im "Berghof Predigtstuhl" in Bad Goisern, am "Siriuskogel" in Bad Ischl, im Schärdinger Restaurant "Kupferpfandl" oder im "Brauhaus Bogner" in Braunau am Inn.Mehr dazu auf oberoesterreich.at Das jährliche Silvesterschießen kommt euch heuer nicht zu kurz. Hier die Events im Überblick:um 14 Uhr beim Gasthof "Grabnerwirt"um 14:45 Uhr bei der Kalvarienbergkircheum 15 Uhr Sternschießen der Prangerschützen an der SeepromenadeSilvesteranschießen um 16 Uhr am MozartplatzDie Linzer Veranstaltungsstätten Landestheater, Theater Phoenix oder Brucknerhaus zeigen am Silvesterabend ihre beliebtesten Stücke.Mehr zum Programm auf linz.at und auf den Homepages landestheater-linz.at theater-phoenix.at sowie brucknerhaus.at Silvesterkonzert im Mozarthaus am Wolfgangsee, von 16 bis 17:30 Uhrab 19 Uhr Silvesterball im Gasthof "Zur Wacht"Silvesterball in der Bar "Fümreif", ab 20 UhrSilvestergala und Konzert ab 17 im KubinsaalAm letzten Abend des Jahres noch einmal das große Glück probieren? Das Linzer Casino am Schillerpark lädt zum "Kabarett&Casino" und präsentiert eine Vorstellung der Travestiekünstler "Herr...liche Damen". Außerdem: Live-Musik, gratis Sekt, Countdown und Mitternachtswalzer.Mehr zum Silvesterspecial im Casino findet ihr auf casinos.at Silvestervorstellung in der Tabakfabrik: seit November gastiert Sternekoch Alfons Schuhbeck mit seinem Ensemble in Linz. Auch am Silvesterabend um 20 Uhr zeigen die Künstler und Artisten ihr Können, während ein 5-Gang-Menü serviert wird.Spielzeiten, Tickets und Preise auf teatro-linz.at Ab 18 Uhr gibt es hier Spielstationen für Kinder und eine Feuer-Show. Eisblockarbeiterndarf über die Schulter geschaut werden und Sängerin Vanessa Prinz singt um 19:30 Uhr am Eislaufplatz. Untermalt wird das Programm von Musik, zu Mitternacht gibt's ein Feuerwerk! Heute Oberösterreich " ist auch auf Facebook!