Gerhard Fuchs und Petra Haudum aus Kremsmünster mit dem Trink-System "Nuapua" (Foto: Gerry Frank Photography)

Das Prinzip der Show ist einfach: Innerhalb von zwei Minuten können die Kandidaten einer hochkarätigen Jury (z.B. Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner oder Wein-Guru Leo Hillinger) ihre Geschäftsidee vorstellen. Am Dienstag, 14. Februar, startet die neue Staffel. In elf Folgen stellen 60 Jungunternehmer ihr Business vor. Aus OÖ sind gleich bei der ersten Folge zwei Oberösterreicher dabei.Aus Kremsmünster kommt die Idee zu "Nuapua". Petra Haudum (Marketing und Vertrieb) und Gerhard Fuchs (Design und Produkt) haben ein neuartiges Trinksystem erfunden, mit dem man normales Wasser mit Geschmack versehen kann. Völlig natürlich und ohne Zusatzstoffe.Daniel Simader aus Walding reist gerne um die Welt. Nun hat er sein Hobby zum Beruf gemacht, das Start-Up "Simsis Circus" gegründet. Er sucht auf seinen Reisen Frauen oder Männer, die das Land repräsentieren, organisiert ein Fotoshooting und druckt die Bilder dann auf Shirts. Viele Shops haben seine Designs bereits ins Sortiment aufgenommen, Simader betreibt auch erfolgreich seinen eigenen Online-Shop.Nun hoffen beide Unternehmen, dass sie mit dem Geld aus der Show ihre Produkte weiterentwickeln können. Ob’s funktioniert, können die Zuschauer am Dienstagabend sehen.