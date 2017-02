"The Schumann Songbook" findet am 25. Februar im Orchestersaal des Musiktheaters statt. (Foto: landestheater-linz.at)

"The Schumann Songbook" findet am 25. Februar im Orchestersaal des Musiktheaters statt. (Foto: landestheater-linz.at)

Neue Flotte für Linz Diese "Bim" ist ein Bus

Das ist los am Wochenende Mit (sehr) guter Mathe-Note billiger ins Kino!

Aus der fünfjährigen Zusammenarbeit der oberösterreichischen Sängerin Lia Pale und des ehemaligen Leiters des Vienna Art Orchestras, Mathias Rüegg, ist nun ein neues Gustostückerl entstanden: "The Schumann Songbook". Highlights aus über 300 Liedern der beiden Künstler machen das Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis zwischen Klassik und Jazz."Heute Oberösterreich" verlost via Facebook zwei Karten für die Vorstellung am 25. Februar um 20 Uhr im Linzer Musiktheater.So einfach spielt ihr mit: Facebook-Beitrag liken und in einem Kommentar erwähnen, mit wem ihr die Veranstaltung besuchen möchtet.Nähere Infos zur Veranstaltung findet ihr auf landestheater-linz.at Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.