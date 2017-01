Scherzen am 20. Jänner im Linzer Posthof: die Kabarettisten Christoph und Lollo. (Foto: ingo pertramer)

Spielen am 20.1. um 20 Uhr im Welser Schl8hof auf: David Torn & Sun of Goldfingers. (Foto: Caterina DiPerri)

Fachkundige Beratung beim Whisky&Spirits Festival am 21.1. im Linzer Hotel am Domplatz. (Foto: Bernhard Jobst)

Am 21. Jänner ab 19 Uhr stellen "Luminance" ihre neue CD im KV Röda in Steyr vor. (Foto: KV Röda)

Am 21.1. im Zuge des Festivals "Heimspiel 2017" im Posthof: "The Tribute Plays Bowie". (Foto: Posthof)

Wer nichts weiß, muss alles glauben: Am 21.1. um 20 Uhr besuchen die Science Busters den Linzer Posthof. (Foto: Ingo Pertramer)

Los geht das Wochenende am 20. Februar um 18 Uhr mit einem Flohmarkt des Elternvereins der NMS Ennsleite. Der Shoppingspaß findet im KV Röda in Steyr statt, der Erlös wird für eine Klassenfahrt mit den Schülern verwendet.Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei, eine Anmeldung unter gauki100@live.at erbeten!Mehr dazu auf roeda.at Weiter geht's am selben Tag mit einem Musikkabarett der Spaßvögel Christoph und Lollo in Linz. Unter dem Motto "Das ist Rock'n'Roll" tritt das Duo am 20. Jänner um 20 Uhr im Posthof auf.Infos und Tickets findet ihr auf posthof.at Gleichzeitig treten im Welser Schl8hof David Torn (Ex-Gitarrist von David Bowie!) & Sun of Goldfinger auf. Mit von der Partie auch Tim Perne und Ches Smith, das Konzert beginnt am 20. Jänner um 20 Uhr.Hier geht's zu Infos und Tickets: schlachthofwels.at Am Samstag, den 21. Jänner, wird das Linzer Hotel am Domplatz ab 13 Uhr zum Mekka aller Spirituosen-Liebhaber. Bis 23 Uhr können rund 200 Sorten Whisky, Gin, Cognac, Rum, Vodka, Edelbrand und Grappa verkostet werden. Auch passende Schokoladen stehen bereit!Spirituosen-Urgesteine wie John McDougall und Martin Armstrong aus Schottland stehen den Besuchern Frage und Antwort, das Rahmenprogramm reicht von Vorträgen über Spezialverkostungen bis hin zu musikalischer Untermalung durch Dudelsackspieler.Infos zum Programm und Tickets findet ihr auf whisky-festival.at Am 21. Jänner treten Rapper Big Stevoo und Sängerin Madleen als "Luminance" im KV Röda in Steyr auf. Das Power-Duo bringt das Röda ab 19 Uhr zum Beben!Infos und Tickets gibt's auf roeda.at Ebenfalls am 21. Jänner ist die oberösterreichische Bandformation "The Tribute" im Zuge des Festivals "Heimspiel 2017" im Linzer Posthof zu Gast. Ab 20 Uhr performen die Künstler rund um Andie Gabauer Hits der Musikerlegende David Bowie.Infos zum Festival findet ihr in unserem Artikel "Heimspiel 2017: Festival-Start im Linzer Posthof" und auf posthof.at Wer nichts weiß, muss alles glauben: Mit Witz entführt die Physiker-Formation "Science Busters" am 21. Jänner im Posthof in die Welt der Wissenschaft. Unter dem Motto "Bierstern, ich dich grüße" sorgen die Herren Professoren und Doktoren für eine spaßige Lehrstunde!Um 20 Uhr geht's los, Restkarten gibt's auf posthof.at