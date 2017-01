Bei Kontrolle entdeckt Punschhäferl waren "illegal"

Asiatische Touristen in Hallstatt interessieren sich für die Architektur - und das nicht nur von außen. Sie sehen sich die Evangelische und Katholische Kirche und den Friedhof auch gerne von innen an. Während Gottesdienste oder Begräbnissen ein regelmäßiges Ärgernis für die Ortsansässigen.Darum bewachen nun "Türsteher" die Gottesdienste und Friedhofstore. "Bitte warten Sie kurz. Sobald die Kirche zugesperrt ist, können wir beginnen", sagt der Pfarrer vor der Messe. Mehere Monate wird das nun schon so gehalten: "Es bleibt entweder die Haupttür geschlossen oder jemand steht an der Tür", erzählt Pfarrer Dankfried Kirch der "BezirksRundschau".Bei Beerdigungen muss der Totengräber Türsteher spielen und die Massentouristen mit ihren Kameras und Selfie-Sticks von der Trauergemeinde fernhalten. Die Sperre gilt nur für Gottesdienste und Begräbnisse, zu allen anderen Zeiten sind die Touristen in Hallstatt auch in Kirchen und Friedhöfen herzlich willkommen.