- Vergangenen Donnerstag ist die "Maschinerie" zur Übergabe des Amtes angelaufen. Da tagte der Landesparteivorstand der ÖVP. Der derzeitige LH-Stv. Landesrat Thomas Stelzer wurde dabei dem ÖVP-Klub als neuer Landeshauptmann vorgeschlagen, der Landesparteikonferenz als Obmann.- Bei der Landesparteikonferenz am gestrigen Montag wurde beschlossen, dass am 1. April der nächste Landesparteitag abgehalten wird. Bei der Konferenz wurde Stelzer in einer geheimen Wahl (100 Stimmberechtigte) mit 100 Prozent der Stimmen gewählt.- Am 20. März findet die nächste Landesparteikonferenz statt. Dort wird der offizielle Wahlvorschlag für den Landesparteitag erstellt.- Am 1. April wird Stelzer am Landesparteitag der OÖVP zum neuen VP-Obmann gewählt.- Am 6. April wird er schließlich im Landtag offiziell zum Landeshauptmann gewählt.