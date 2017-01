Dramatische Rettung Skifahrer (46) mit Seilbahn gerettet

Das kam überraschend: Am 21. November wird Hummer die Spitze der Wirtschaftskammer in Oberösterreich übernehmen – als erste Frau. Bis dahin wird sie als Vize-Präsidentin fungieren.Hummer ist derzeit die Chefin des Wirtschaftsbundes. Zuvor war die 45-jährige Grieskirchnerin Landesrätin. Nach der Wahl 2015 musste sie allerdings ihren Posten räumen, was der ÖVP viel Kritik einbrachte, weil es damit in der Landesregierung keine Frau mehr gab.