Unter dem Motto "Kein Blatt vor den Mund nehmen" lädt der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) die Bürger zum Nackt-Talk in die Welldorado-Sauna ein ( wir berichteten ). Schwerpunkt-Thema wird die Sauna selbst sein, Bürger können etwa Verbesserungsvorschläge machen. Warum die Runde ausgerechnet in der Sauna stattfindet? "Ich möchte damit Bürgernähe zeigen. Damit die Leute sehen: Auch Politiker gehen in die Sauna", so Kroiß zu "Heute".Der Sauna-Gipfel: nackter Wahnsinn oder coole Idee? Im Internet ist Oberösterreich geteilter Meinung. Die einen wollen lieber in der Sauna ihre Ruhe haben – und nicht debattieren. Andere freuen sich: "Wenigstens amoi nackte Tatsachen." Oder: "Das ist doch mal Volksnähe."Generell findet die Mehrheit der "Heute"-Leser den von Kroiß initiierten Nackt-Gipfel gut. 57 Prozent sind dafür, weil es in lockerer Atmosphäre sicherlich gute Gespräche gibt. Für 43 Prozent ist es hingegen zu viel Bürgernähe.