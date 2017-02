Pühringer und Stelzer am Weg zur Pressekonferenz (Foto: Harald Dostal)

Josef Pühringer übergibt das Zepter. In einer emotionalen Pressekonferenz gab er bekannt, was schon am Tag zuvor durchgesickert war. Dass Thomas Stelzer am 6. April übernimmt. Nach 22 Jahren an der Spitze nimmt Pühringer den Hut.

Kurz vor 16 Uhr im Kulturquartier am OK-Platz, mitten in der Linzer Innenstadt. Vor einem Lift des modernen Gebäudes trifft die ÖVP-Spitze ein. Sie kommen vom Parteivorstand im Gleißner-Haus. Dort wurde beschlossen, was Pühringer Minuten später als "neues Kapitel in der Geschichte" bezeichnet. Pühringer ist gut gelaunt, wirkt gelöst. Im Lift kurzer Smalltalk. Dann ein Foto mit seinem Nachfolger Thomas Stelzer und der neuen Landesrätin Christine Halberlander. Schließlich geht die Aufzugtüre im vierten Stock auf. Blitzlichtgewitter.



Im Aufzug zum Abgang

Dutzende Journalisten sind da. Überall Kameras. Pühringer geht mit Stelzer aufs Podium. 16.05 Uhr. Seine Abschiedsrede. "Ich darf Sie in Kenntnis setzen, dass ich heute dem Landesparteivorstand der oö. Volkspartei und dem ÖVP-Landtagsklub mitgeteilt habe, dass ich für 1. April 2017 einen ordentlichen Landesparteitag einberufe, und mich dort nicht mehr der Wahl zum Landeshauptmann stelle, sondern Magister Thomas Stelzer für diese Funktion vorschlagen werde. Weiters habe ich den Gremien mitgeteilt, dass ich am 6. April meine Funktion als Landeshauptmann abgeben werde". Am Tag der Übergabe werde er "22 Jahre, einen Monat und vier Tage" im Amt gewesen sein, rechnete Pühringer vor.



Hier das Video von der Pressekonferenz:





18 Minuten Abschiedsrede

In den 18 Minuten danach spricht Pühringer über einen "schweren Fehler" (dass OÖ 2015 nicht schon im Mai mit den Steirern gewählt hat) und über den Wahlausgang. Hier wird Pühringer emotional. Eigentlich habe er nicht mehr antreten wollen. Doch Experten würden sagen, er habe der ÖVP 3 bis 5 Prozent gebracht und damit den ersten Platz gesichert. "Ich könnte mir nicht ausmalen, was wäre, wenn die ÖVP den Landeshauptmann verloren hätte. Die Leute hätten gesagt: Das haben wir ihm zu verdanken."



Für ihn sei am Wahltag schon klar gewesen, dass er zurücktreten werde. Aber ein Kapitän verlässt in einer solchen Situation das Schiff nicht, so der Landes-Chef. Über seinen Nachfolger Stelzer spricht er in den höchsten Tönen. Dieser sei "intelligent", "kein Blender", "einer, auf den Verlass ist", und Stelzer sei "menschlich zu 100 Prozent okay". Außerdem sei Stelzer ein Vertreter der politischen Mitte. "Und die Mitte ist immer der Ort der politischen Vernunft".



Zuletzt sagt ein sichtlich gelöster und locker wirkender Pühringer: "Ich kann ihnen sagen, ich werde am 6. April mit Leichtigkeit gehen, weil ich diese Leichtigkeit schon heute fühle. Weil die Nachfolge so gut funktioniert hat. Das war heute ein Bilderbuchnachmittag, mit welcher Einigkeit diese Entscheidungen gefallen sind".



Danach übergibt er das Wort an Stelzer, das Zepter folgt am 6. April.