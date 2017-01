Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Das offene Zurschaustellen religiöser Einstellungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit soll untersagt werden", das fordert die Linzer FPÖ in ihrem Antrag im Gemeinderat am kommenden Donnerstag. Die Chancen auf Erfolg sind freilich gering.Denn SPÖ, Grüne und auch die Neos haben bereits signalisiert, dem Antrag nicht zuzustimmen. Ganz anders die ÖVP Linz: Sie will noch darüber beraten. Erstaunlich.Denn in Wels haben sich die Schwarzen schon klar positioniert. Dort unterstützt die ÖVP das Ansinnen der FPÖ, für das Magistrat ein Kopftuch-Verbot zu verhängen. Damit hätten Blau-Schwarz im Gemeinderat eine Mehrheit für den Vorstoß. Ob es aber auch wirklich dazu kommt, wird vorerst aber noch geprüft."Jetzt muss einmal die zuständige Fachabteilung abklären, ob so ein Verbot rechtlich überhaupt möglich ist. Und das kann dauern", sagt der zuständige Vize-Bürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ). Er geht davon aus, dass es frühestens im Frühling zu einer Abstimmung kommen kann.