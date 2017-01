Die Videoüberwachung in den Linzer Öffis wird erst im Laufe des Jänners eingeschaltet. (Foto: Linz AG)

Jahrelang wurde darum gerungen, im vergangenen Jahr gab es im Gemeinderat dann endlich eine Mehrheit. Die Linz Linien werden auf Videoüberwachung setzen. Damit sollen Gewalttaten und Diebstähle einerseits verhindert werden und andererseits dienen die Aufnahme zur Aufklärung von Verbrechen.Nun haben ÖVP und FPÖ den Start der Aufnahmen für Montag (9. Jänner) angekündigt. FPÖ-Vize-Bürgermeister Detlef Wimmer postete am Sonntag auf Facebook noch. "Morgen wird die Videoüberwachung in den Linzer Öffis aktiviert :-) Es freut mich, dass unsere Langzeitforderung endlich umgesetzt wird".Doch am Montag ist nun plötzlich alles anders: "Die Videoüberwachung wird noch im Jänner kommen, das genau Datum steht allerdings noch nicht fest", hieß es von der Linz AG nun.