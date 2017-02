Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Wie die "Presse" in ihrer Online-Ausgabe schreibt, wird Oberösterreichs LH Josef Pühringer am morgigen Donnerstag als Landes-Chef von Oberösterreich zurücktreten. Nach 22 Jahren soll Thomas Stelzer (ÖVP) damit als Nachfolger präsentiert werden.Weder das Büro von Thomas Stelzer, noch LH Josef Pühringer selbst waren vorerst für eine Stellungnahme erreichbar. Auch ÖVP-Manager Wolfgang Hattmannsdorfer ware telefonisch nicht erreichbar. Ein Sprecher Pühringers wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren.Der ORF OÖ berichtete, dass Pühringer am Donnerstag formal noch nicht zurücktritt, sondern "den Ablauf seines Rücktritts bekanntgeben" wird.