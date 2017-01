Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Am kommenden Montag startet die Video-Überwachung in den Öffis, genauer gesagt in den 29 Straßenbahnen "Cityrunner 2". Auch in 20 neuen O-Bussen soll aufgezeichnet werden. Laut Linz-AG-Sprecherin wurden die bereits im Herbst bestellt, sind ab Ende diesen Jahres im Einsatz.Anfangs läuft die Aufzeichnung rund eineinhalb Tage, dann werden die Aufnahmen überschrieben. Zwar hat die Linz AG eine Sonder-Genehmigung beantragt, um 120 Stunden aufzeichnen zu dürfen. Doch: Noch ist die nötige Speicherkapazität nicht vorhanden. "Wir arbeiten gerade mit dem Hersteller zusammen, um die Kapazität zu erweitern", so die Sprecherin. In ein paar Wochen sollen die Aufnahmen dann aber fünf Tage lang gespeichert werden."Sobald die Polizei Aufnahmen anfragt, werden sie ausgehändigt", erklärt die Linz-AG-Sprecherin. Vorsicht: Wenn es einen Vorfall in den Öffis gibt, rasch Anzeige erstatten. Nach fünf Tagen werden die Aufnahmen überschrieben, fragt die Polizei vorher nicht an, sind sie weg.Nein. Laut Linz AG werden die Aufnahmen überschrieben, ohne dass sie jemand angesehen hat. Ausnahme: Wenn die Polizei ermittelt, die Überwachungsvideos braucht.