Die ÖVP war einst eine Macht in Oberösterreich: 41 Prozent, weit vor der SPÖ, mehr als doppelt so stark wie die FPÖ (19 Prozent). So stark war die Volkspartei noch im Jänner 2015, also vor gut zwei Jahren.Was dann passierte, ist ein wahres Politk-Beben. Wir schreiben den Mai 2015: In Linz werden von ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Gelände der Polizei Flüchtlings-Zelte aufgestellt. Für viele ein Symbol der Überforderung der Politik.Eine Krisensitzung des Ministeriums jagt die nächste. Die FPÖ profitiert von der Ohnmacht der Behörden, überflügelt die SPÖ, klettert nach oben. Im Sommer 2015, wenige Wochen vor der Landtagswahl im Herbst, klettert die FPÖ schließlich auf über 30 Prozent, kommt der ÖVP gefährlich nahe.Bei der Wahl im Herbst schließlich holt Haimbuchners FPÖ über 30 Prozent, ist der große Sieger. Folge: Die ÖVP von LH Josef Pühringer holt die FPÖ ins Boot, bildet eine Zusammenarbeit, oft "Koalition light" genannt. Am Höhenflug der FPÖ ändert das nichts. Im Gegenteil. Die Freiheitlichen legen weiter zu, geben innerhalb der "Koalition" bei vielen Themen den Ton an.Im Herbst 2016 schließlich zeigen ersten Umfragedaten die FPÖ vor der ÖVP, daran hat sich seither auch nichts mehr geändert.