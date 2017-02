Die Präsenz der Polizei wird auch in den kommenden Tagen konsequent fortgeführt

Sozialarbeiter sollen direkt am Bahnhof dafür sorgen, dass Menschen, die in Schwierigkeiten sind, geholfen wird

Auch eine weitere Regionalisierung der Deutschkurse soll wie berichtet helfen

Beim rund zweistündigen Gipfel im Landhaus waren Vertreter der Exekutive, der ÖBB, des Magistrats, der Asylbehörde und der Stadt Linz, der Abteilung Grundversorgung des Landes OÖ, der NGOs mit Flüchtlingsunterkünften, Kursanbietern und Sozialarbeiter/innen dabei. In zwei Blöcken wurde über Ursachen und mögliche Maßnahmen diskutiert – mit Fokus auf Flüchtlingen.Dabei wurde klar, dass die meisten jugendlichen Flüchtlinge am Bahnhof aus Linz kommen, einige pendeln auch ein. Diese besuchen Deutschkurse. Alkohol spielt laut Polizei keine Rolle. Auch das Gratis-WLAN sei kein Anziehungspunkt, da es das auch in anderen Teilen der Stadt gibt.Folgende Maßnahmen wurden im Anschluss an die Diskussion beschlossen."Für mich ist klar: in Teilbereichen im östlichen Bahnhofsbereich war die Situation mehrfach untragbar, jede Bahnhofsbesucherin und jeder Bahnhofsbesucher muss sich ohne Belästigung und ohne Angst am Bahnhof bewegen können. Das sicherzustellen ist unser aller Aufgabe und an diesem Ziel arbeiten wir", sagte Anschober nach dem Gipfel.