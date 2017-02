Mit Messer bedroht Bursch (16) am Linzer Hauptbahnhof ausgeraubt

Unter dem Park will eine Baufirma eine große Tiefgarage bauen, die Anwohner befürchten, dass dadurch die Grünflächen nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Bürgerinitiative "Rettet den Andreas Hofer Park" wurde gegründet, sie sammelte in den vergangenen Wochen Unterschriften gegen das Projekt.Nun übergaben die Vertreter der Initiative die mehr als 1.000 Unterschriften an Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). "Ich verstehe bis zu einem gewissen Grad die Sorgen der Bewohner. Wichtig ist mir auf jeden Fall einen geeigneten Kompromiss für dieses Projekt zu finden", sichert das Stadtoberhaupt zu.Luger will in den kommenden Tagen auch mit der Baufirma sprechen, um möglicherweise einen anderen Standort für die geplante Tiefgarage zu finden.