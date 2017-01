Die Verwirrung hat ein Ende! Am 16. Jänner wird die Video-Überwachung in den 29 Linzer Straßenbahnen aktiviert – eine Woche nach dem zunächst kolportierten Termin.

Von Seiten der Politik hieß es, wie berichtet, dass die Kameras am Montag, dem 9. Jänner, "scharf gestellt" würden. "Morgen wird die Videoüberwachung in den Linzer Öffis aktiviert :) Es freut mich, dass unsere Langzeitforderung endlich umgesetzt wird", postete etwa Linz-Vize Detlef Wimmer (FP) noch am Sonntag.



Tags darauf dementierte die Sprecherin der Linz AG die Gerüchte, hielt sich vorerst zum genauen Start-Termin aber bedeckt.



Montagmittag kam dann nach einer internen Besprechung die Aussendung: "Am Montag, 16. Jänner 2017, aktivieren die LINZ AG LINIEN - entgegen anderslautenden Meldungen – wie geplant die Videoaufzeichnung in 29 Straßenbahnen der Cityrunner-2-Generation."



