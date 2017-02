Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Das Motto der Sprechstunde ist offiziell: "Kein Blatt vor dem Mund". Gepasst hätte auch: "Nackte Tatsachen". Oder "Heiße Debatten". Denn wie die Stadt Wels bestätigte, wird die Sprechstunde am 15. Februar in einer Sauna in Wels stattfinden. Zuerst, von 17 bis 19 Uhr, wird im Saunabuffet des Welldorado (Rosenauerstraße 70) diskutiert. Danach wird es aber erst richtig hitzig.Kroiß (FPÖ) lädt die Bürger in die Sauna. Zur Diskussion in "kleinerem Rahmen". Zu "Heute" sagt er: "Ja, ich möchte damit Bürgernähe zeigen. Damit die Leute sehen: Auch Politiker gehen in die Sauna".Er sei ohnehin jeden Mittwoch mit seiner Saunarunde dort. "Da kann man das gleich verbinden". Zwischen den Aufgüssen wird dann debattiert. Thema: Die Sauna selbst. Bürger können etwa Verbesserungsvorschläge machen. Dabei sein kann jeder: "Ich werde mitschwitzen, es sind alle Interessierten eingeladen", so Kroiß. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook