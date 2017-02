Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Es ist DAS Thema am Welser Magistrat. In einer E-Mail wird den rund 1.500 Mitarbeiterin das richtige Abheben am Telefon nahegelegt, nämlich mit dem traditionell-katholischen "Grüß Gott". Es ist ein Teil einer neuen CI (Corporate Identity), mit der das Magistrat einheitlich auftreten will.Magistratsdirektor Peter Franzmayr betont, dass es sich in der E-Mail nur um eine "Empfehlung" handle, die Mitarbeiter dürften auch "Guten Tag" sagen. Viele am Magistrat haben das aber offenbar etwas anders aufgefasst.Seit Bürgermeister Andreas Rabl (FP) im Amt ist, bemüht sich die Stadt verstärkt um einheitliches Auftreten nach außen. Für Wirbel hatte zuletzt ein geplantes Kopftuchverbot am Magistrat gesorgt.