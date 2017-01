Paukenschlag beim LASK Mario Reiter wechselt nach Oedt

Beim 1. FC Köln Steyrer Trainer (39) auf der großen Fußball-Bühne

Erste Liga Auch bei Trikot-Preisen ist der LASK Spitzenreiter

Nach den Abgängen von Florian Krennmayr und Simon Abraham zu WSC Hertha Wels konnten die Linzer am Dienstag den ersten Neuzugang für die bevorstehende Rückrunde präsentieren. Der erst 21-jährige Kevin Brandstätter kommt leihweise bis Sommer 2017 zur Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt.Sportchef David Wimleitner schwärmt vom Neuzugang, sagt: "Kevin ist ein Spieler, der auf allen Positionen auf der linken Seite sowie als Sechser in der Mitte spielen kann und dient als Ersatz für Simon Abraham. Er ist seit zwei Jahren im Kader von Ried, hat den Sprung in die Kampfmannschaft knapp verpasst. Wir bieten ihm nun nochmals die Chance."Brandstätter wird nicht der einzige Transfer bleiben. Christopher Mandiangu sowie der Kroate Elvis Osmani werden derzeit bei den Blau-Weißen getestet. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook