Neun Jahre lang kickte der Innenverteidiger bei den Riedern, schaffte danach über die Stationen Austria Wien und Red Bull Salzburg den Sprung ins Nationalteam. Jetzt kehrt der 30-Jährige wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte. Am 13. Februar übernimmt er im Innviertel das Amt des Managers.„Mit Fränky Schiemer kehrt der erfolgreichste Spieler, der je bei Ried gespielt hat, zum Verein zurück. Er war der erste Rieder Akademiker, der es in den Profi-Fußball und dann bis in die Nationalmannschaft geschafft hat. Mit seinem großartigen Engagement und seinem Einsatzwillen verkörpert er zu 100 Prozent die Tugenden der SV Ried", erklärt GEschäftsführer Roland Daxl.Am 13. Februar um 15 Uhr wird Schiemer im VIP-Raum der Keine-Sorgen-Arena offiziell vorgestellt. Er freut sich auf seine Rückkehr, sagt: "Für mich ist die SV Ried eine Herzensangelegenheit. Ich musste nicht lange überlegen und freue mich jetzt auf die nächsten Jahre in Ried", so Schiemer, der in Ried einen Vertrag für drei Jahre unterzeichnete.