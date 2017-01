Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Black Wings Kapitän Philipp Lukas aus Spital entlassen

Beim 1. FC Köln Steyrer Trainer (39) auf der großen Fußball-Bühne

In Anlehnung an das neue Logo und Dressenkonzept des italienischen Spitzenklubs Juventus Turin überlegten sich nun die beiden LASK-Anhänger Gerhard Schickinger und Christian Horner einen neuen Look für ihre Schwarz-Weißen. "Gerhard kam mit der Idee auf mich zu. Gemeinsam haben wird das Trikot entworfen. Wir haben schon eine Weile getüftelt", so Horner.Das Leibchen ganz in Schwarz, in der Mitte zwei weiße Streifen. So präsentierte das Duo den Erst-Entwurf auf Facebook. In Anlehnung an das Gründungsjahr ist auf der Vorderseite auch noch der Schriftzug "since 1908" zu sehen. Auf Horners Facebookgruppe "LASK-Friends" erhielt das neue Outfit durchaus positive Resonanz.Auch auf die Anhänger wurde nicht vergessen, ist doch im Kragen der Spruch "1908 Prozent für euch" eingestickt. Ob der Klub in der kommenden Saison tatsächlich auf diesen Entwurf zurückgreift, bleibt aber abzuwarten.Fest steht jedenfalls: Für mehr Zustimmung als der Biene-Maja-Look oder das Camouflage-Design würde das von den Fans kreierte Leibchen wohl sorgen. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook