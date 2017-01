Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Es hat sich bereits seit Monaten abgezeichnet, jetzt ist es fix. Mario Reiter verlässt den LASK mit sofortiger Wirkung. Überraschender ist eher der Verein, für den der Mittelfeld-Abräumer künftig einlaufen wird. Denn der 30-Jährige unterschrieb für die kommenden zweieinhalb Jahre beim Viertligisten Oedt."Die Entscheidung ist mir brutal schwer gefallen. Meine ganze Familie und ich haben lange darüber beraten. Aber ich bin beim LASK kaum noch zum Zug gekommen, wollte endlich wieder spielen."Tatsächlich hat Trainer Oliver Glasner die Nummer 23 der Linzer fallen gelassen. In der Rückrunde kam er trotz großem Unverständnis bei den Fans nur noch 80 Minuten zum Einsatz. Reiter: "Ich kann es mir nicht erklären, habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen."Bei vielen Fans sorgt der Wechsel in Liga Vier für Kopfschütteln. Immerhin ist Reiter mit 30 Jahren im besten Fußballeralter. Der Kicker sieht es anders, sagt: "Das Gesamtpaket hat einfach am besten gepasst. Ich hätte auch zu Wiener Neustadt gehen können. Aber jetzt kann ich weiter zu Hause wohnen und werde nebenbei eine Ausbildung beginnen."Beim Trainingsstart der Schwarz-Weißen heute Früh (9 Uhr) in Pasching wird Reiter schon nicht mehr dabei sein. Die Verabschiedung bei den Ex-Teamkollegen wird in den kommenden Tagen folgen.