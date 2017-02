18.000 Kilometer von Linz weg Goalie-Karriere auf der anderen Seite der Welt

Zeugwarte Armin und Wolfgang Sie schleifen die Black Wings mehr als der Trainer

Sein letzter Treffer gelang dem LASK-Youngster beim 4:0 im Derby gegen Blau Weiß. Beim Jubel fiel sofort eines auf: sein Körper gleicht mit zahlreichen Tattoos einem Kunstwerk. Insgesamt sind es bereits zehn. Und jedes einzelne hat eine besondere Bedeutung für den Shootingstar der Schwarz-Weißen."Vor drei Jahren hab ich mir mein erstes stechen lassen. Jedes einzelne Tattoo ist für mich ein Kunstwerk. Sie machen mich noch stärker", so Mayer zu "Heute".Der 21-Jährige befindet sich derzeit aber ohenhin auf der Überholspur. Nach Stationen in der Jugend beim VfB Stuttgart, Rapid und RB Salzburg scheint Mayer endlich angekommen zu sein. Er reifte beim LASK in der Hinrunde zum Stammspieler, steigerte seinen Wert von 75 auf 250.000 Euro (transfermarkt.at) in einem Jahr.„Derzeit läuft es super für mich. Ich will in der Rückrunde meine gezeigten Leistungen bestätigen und meinen Traum vom Bundesliga-Aufstieg verwirklichen", so Mayer, der anfügt: „Trainer Oliver Glasner schenkt mir das nötige Vertrauen, das ich benötige, um gut zu spielen."Auch privat schwebt der Dribbler auf Wolke sieben. Vor zwei Monaten kam Söhnchen Theo zur Welt. Zu Saisonende könnte er dem Papa zusammen mit Mama Nadine schon im Stadion zujubeln.