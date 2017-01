Glatteis-Unfall auf der B148 bei Braunau: Vier Fahrzeuge kollidierten. (Foto: Manfred Fesl)

Bereits am Montag warnte die Unwetterzentrale vor Glatteis in Oberösterreich, Räum- und Streudienste hatten Schwierigkeiten die Wege eisfrei zu halten. Es kam zu mehreren Unfällen. Besonders im Innviertel und im Salzkammergut musste die Feuerwehr wegen Glatteis-Unfällen mehrfach ausrücken. Zudem berichteten Autofahrer von Eisregen, der innerhalb kurzer Zeit auf der Windschutzscheibe gefror, die Sicht behinderte.In Hörsching (Bez. Linz-Land) rutschte ein Lenkerin mit ihrem Auto von der Eis-Fahrbahn in den Mühlbach. Sie konnte sich unverletzt, aber unterkühlt aus dem Wrack retten. Die Feuerwehr barg den Unfallwagen.Bereits in der Nacht auf Dienstag war es in St. Peter/Hart (Bez. Braunau) gegen halb 1 Uhr in der Früh zu einem Unfall mit vier Autos gekommen, ein Transporter wurde von der Fahrbahn geschleudert. Laut ersten Infos gab es auch Verletzte. Die B148 musste vier Stunden lang gesperrt werden.Aufgrund des Eisregens und der Glätte fielen vor allem in ländlicheren Gegenden Schulbusse aus. Laut Landesschulrat sind Schüler, die aufgrund Glatteises nicht in die Schule kommen können, entschuldigt.