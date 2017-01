Auf der Böhmerwald Straße zwischen Freistadt und Rohrbach blieben immer wieder Lkw hängen.

Die Nettingsdorfer Straße war nach einem Lkw-Unfall gesperrt

Auf der Leonfeldner Straße zwischen dem Haselgraben und Hellmonsödt musste überhaupt für den gesamten Verkehr gesperrt werden

Auf der Landshaager Straße zwischen St. Martin im Mühlkreis und Feldkirchen herrschte Kettenpflicht für Lkw (über 7,5 Tonnen).

Kettenpflicht gibt es auch im Salzkammergut und zwar am Pötschenpass und am Pass Gschütt.

Vor allem im Mühlviertel waren die Bedingungen auf den Straßen besonders ungemütlich. Zudem sorgten Schneeverwehungen für Orientierungsprobleme bei einigen Autofahrern. Besonders schwierig waren die Bedingungen.Und so geht es weiter: Am Mittwoch schneit es den ganzen Tag weiter, es wird also kaum Entspannung auf den Straßen geben. Am Donnerstag gibt es dann eine eine Verschnaufpause. Doch am Wochenende kommt es dann knüppeldick. Die Temperaturen sinken auf bis zu Minus 16 Grad, dazu kommt erneut starker Schneefall.