Um 15.20 Uhr war die Linie 1 von der Auwiesenstraße in Richtung Dauphinestraße unterwegs, als ein Autolenker auf Höhe Rädlerweg ein Rotlicht übersehen haben dürfte. Der Pkw und die Bim kollidierten.Während die Bimpassagiere und der Straßenbahnfahrer den Unfall unverletzt überstanden, erlitten die vier Autoinsassen Verletzungen und mussten ins Spital gebracht werden.Für 40 Minuten wurde auf der Strecke ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. "Mittlerweile fahren die Straßenbahnen auf der Stecke wieder, in manchen Fällen ist noch mit leichten Verzögerungen zu rechnen", so die Linz-AG-Sprecherin am Donnerstag um 16.20 Uhr zu "Heute".